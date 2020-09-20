Karacaoğlan ve Karacakız’ın mezarları bakımdan geçirilecek
MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE BULUNAN KARACAOĞLAN VE KARACAKIZ ANIT MEZARLARI BAKIMDAN GEÇİRİLECEK.
Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Karacaoğlan ve Karacakız anıt mezarları bakımdan geçirilecek.
Kaymakam Muammer Köken Karacaoğlan Mahallesindeki Karacaoğlan ve Karacakız Anıt mezarlarının bakım ve onarımı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Köken, “Burası efsanelere konu olmuş Türk edebiyatımızın temel taşlarından biri olan Karacaoğlan’ın vefat ettiği, buralarda bir zaman yaşadığı tepe. Karşı tepede Karacakız’ın yaşadığı tepe. Karacaoğlan tabi aşık olmuş ve kızın peşinden yıllarca dolaşmış. Buralarda şiirler yazmış edebiyatımıza ve türkülere konu olmuş” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisinin yapılması konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Kaymakam Köken,
"Karacaoğlan herkesin sahip olduğu değer ama, biz mezarının burada olması ile Karacaoğlan diye bir köyümüzün olması sebebiyle Karacaoğlan’ın yaşadığı yer burası hesabıyla bunların da tarihini tespit ederek ispatlayabiliriz" diye konuştu.
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