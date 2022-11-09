Karabağ’ın zaferi Toroslar’da coşkuyla kutlandı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Ermenistan’ın 30 yıllık işgaline son vererek Azerbaycan’ı eski topraklarına kavuşturan Karabağ Zaferi’nin 2’nci yıl dönümünü Azerin Konseriyle taçlandırdı.

İlçedeki Anıttepe Parkı’nda düzenlenen konserde milli ve kardeşlik duyguları doruklarda yaşanırken, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, müzik ziyafetinin yanı sıra yağmura rağmen sergilediği performansı ve orkestrasıyla sevenlerini mest etti. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin pekiştiği geceye, Türk devletlerinden eğitim almak için gelen öğrenciler de katıldı. Belediye ekipleri, konsere gelen vatandaşlara Türkiye, Azerbaycan ve KKTC bayrakları hediye etti. Birlik ve beraberlik vurgusuyla düzenlenen konser öncesinde konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Karabağ Zaferi bizim için çok önemli. Bugün 2’nci yılını kutluyoruz. Bu dosyada acı var. 30 yıllık işgal var. Ermenilerin dünyanın gözünün içine baka baka uluslararası hukuka aykırı olarak 30 yıldır işgal ettiği ve kendi vatandaşlarını oraya yerleştirmeye çalıştığı Karabağ yarası var. 2 yıl önce bugün Türk ve Azerbaycan ordusu Şuşa’ya girdi. Azerbaycan bayrağını Şuşa Kalesi’ne dikti. Ve bugün Karabağ Zaferi olarak kutlanmaya başlandı. Bu zaferin farklı açılardan önemi var. Birincisi işgal altındaki Azerbaycan topraklarının hürriyetine kavuşması. Az kaldı inşallah Zengezur Geçidi’ni de eklediğimiz zaman parça tamamlanmış olacak. O günler de uzak değil. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Devleti’nin birlikte bir hareket, planlama yapması ve buna göre ilerlemesi boyutu var. Bu açıdan da Karabağ Zaferi bir dönüm noktasıdır. Bu iki devletin birlikte başarılı bir operasyon, hareket gerçekleştirmesi bunu da Rusya’nın, Amerika’nın gözünün içine baka baka yapabilmesi “Türkiye yüzyılının” başlangıcıdır, ayak sesleridir. İşte 2 yıl önce bunu yaşadık. Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerde de daha büyük zaferleri hep beraber yaşayacağız” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını da minnetle yad eden Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 100 yıl önce Nahçıvan’a giden yolu cebinden para vererek satın aldı. Bu sayede Nahçıvan’a, Nahçıvan’dan da Zengezur Geçidi üzerinden Karabağ’a ulaşabiliyoruz. 10 Kasım’da Ulu önderimiz ve silah arkadaşlarının devletimiz ve milletimiz için yaptığı tüm hizmetler yanında, bizi Nahçıvan’a bağlayan yolu kendi cebinden para vererek satın aldığı için de ayrıca yad edelim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Karabağ Savaşı boyunca da kan veren, can veren şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Konserde “Çırpınırdı Karadeniz” ve “Ölürüm Türkiyem” gibi birçok sevilen eserleri seslendiren Azerin’e Türk ve Azerbaycanlı vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Başkan Yılmaz da sahne önünde vatandaşlarla birlikte bu coşkuya ortak oldu. Daha sonra sahneye çıkan Yılmaz, bayraklar eşliğinde Azerin ile birlikte İzmir Marşı’nı okudu.

Konserin ardından Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz ile birlikte, sanatçı Azerin’e plaket ve çiçek takdim etti.