Mersin Uluslararası Limanı’nın Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Demir Yolları ve Karayolları Genel Müdürlüğüyle birlikte hazırladığı ’Kapılar Projesi’ hayata geçti. 500 milyon liraya mal olacak projenin 18 ayda tamamlanması hedeflenirken, ilk kazma bugün vuruldu. 3 etaptan oluşacak proje bittiğinde kentin özellikle doğu kısmında oluşan trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor.

Bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısına, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Programda konuşan MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Türkiye’nin dünyaya açılan ana ticaret kapısı olduklarını söyledi. Ülkenin ithalat ve ihracatının önemli bir kısmına katkı sağladıklarını kaydeden Daele, "Bu kıymetli topraklarda faaliyet gösterdiğimiz ilk günden beri, Mersin ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı, Mersin’in sorunlarına çözüm üretmeyi önceliklerimizden görüyoruz. Yol haritamızı bu değerli amaçlar doğrultusunda şekillendiriyor, limanla birlikte bölgemizin ve hatta ülkemizin de büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla paydaşlarımızın ve çevrenin ihtiyaçlarını analiz ediyor, sürdürülebilir kalkınma için tüm faaliyetlerimizi optimize etmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

"2024 yılının ilk çeyreğinde tam kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayabileceğiz"

Mersin’in ticaretteki büyümesiyle birlikte artan nüfus ve şehirleşmenin, trafik sorununu da beraberinde getirdiğini hatırlatan Daele, projenin ilk etabını 10 ay içinde tamamlanmayı planladıklarını belirterek, "Planlanan Kapılar Projesi ile özellikle liman çevresinde kamyon, tır gibi ağır vasıtalardan dolayı oluşan trafiği azaltacağız. 132. Caddeden açılacak yeni bir bağlantı ile 3 şeritten limana giriş yapılmasını sağlayacağız. Proje çerçevesinde inşa edilecek demiryolu üstü geçidi sayesinde, tırlar üst geçidin altından geçerek trafikte rahatça ilerleyebilecek. Proje sayesinde limanın giriş ve çıkış kapılarını yeniden düzenleyerek, 10 girişli modern bir liman kapısı oluşturacağız ve otomasyon sistemleri dahil 2024 yılının ilk çeyreğinde tam kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayabileceğiz. En yeni ve güncel teknolojilerle araç, plaka ve yük tanıma sistemleri oluşturacağız. Gerekli evraklara sahip olmayan araçlar, gümrük gişelerine gelmeden kayıt noktasında liman dışına yönlendirilecek. Böylece kapıda yaşanan sıkışıklığa son vereceğiz. Kapı sistemindeki bu iyileştirme ile kargo elleçleme sürecini hızlandıracak, hizmet kalitesini artıracak ve lojistik zincirini daha az maliyetli hale getireceğiz. Verimli araç yönetimiyle çevresel sürdürülebilirlik için önemli adımlar atacağız. Projenin otomasyon sistemlerini içeren bu kısmı 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamen tamamlanmış olacak" diye konuştu.

"Projeye 500 milyon lira bütçe ayırdık"

Kapılar projesine 500 milyon liralık bütçe ayırdıklarının altını çizen Daele, "Projenin hayata geçmesinde kritik bir işlevi olan 6 şeritli köprünün inşası için ihtiyaç duyulan bin 680 metrekare arsanın tahsisini gerçekleştirdik. Bununla birlikte 2 köprü ile bir demiryolu deplasesi tamamlandı. MIP olarak, hissedarlarımızın desteğiyle Mersin’i limanıyla daha da güçlendirmeye hazır olduğumuz, bugüne kadar olduğu gibi sonraki süreçte de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğimizi bir kaz daha belirtmek istiyoruz. Projenin Mersin’e ve halkına hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan ise Mersin Limanı’nın Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olduğunu söyledi. Dünya genelinde de sıralamada 92. en büyük liman olduğunu kaydeden Pehlivan, "Alan olarak da 124 hektar büyüklüğüyle aynı sahada faaliyet gösterilen ve gösterilebilen en büyük liman olma özelliğine de sahip. 2.6 milyon TEU kapasitesine sahip. Konvansiyon yükte de 10 milyon ton civarında bir kapasiteye sahip. Bu rakamları oranlarla ifade edecek olursak Türkiye’deki toplam konteyner ticaretinin yüzde 22’si, konvansiyonel yükte de yüzde 7’si Mersin Limanı’nda işlem görüyor. Limanda ortalama 3 bin kişi istihdam edilmekle birlikte dolaylı olarak da 25 bin kişilik bir istihdama da hitap ediyor. Tabii liman konumu itibariyle ticaretin kesişme noktasında ve ülkemizin de yüzde 50 hinterlandına hitap eden bir konumu var. Özellikle de yurt içindeki ticaret trafiği de tır ulaşımı ile sağlanıyor. Mersin’e geldiğim ilk gün tır trafiği dikkatimi çekti. Hemen yetkililerden bilgi aldım ve böyle bir projenin olduğunu öğrendim. Tabi az önce belirttiğimiz kapasiteler bu trafiğin de giderek yoğunlaşmasına neden oluyor. Günlük ortalama 5 bin civarında, yıllık da yaklaşık 2 milyon tıra tekabül ediyor. Bu da özellikle liman ve çevresinde bir sıkışıklığa yol açıyor. Bunun çözüme kavuşturulması gereği herkes tarafından kabul edilmiş ki böyle bir proje başlatılmış böyle bir proje geliştirilmiş ve bugün de proje başlangıç aşamasına gelmiş" dedi.

"Proje tamamlandığında tır trafiğinde büyük rahatlama olacak"

Projenin tır trafiğinde büyük rahatlamaya neden olacağını vurgulayan Pehlivan, "3 etap halinde toplamda da 18 sekiz aylık bir sürede projenin bitmesi öngörülüyor ama biz kendileriyle de konuştuk. Ne kadar kısa sürede tamamlanırsa şehrimizin o kadar faydasına olacak. Bununla ilgili de önlemlerini alacaklarını ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu projeyi tamamlayacaklarını ifade ettiler. Yollar, köprüler, kavşaklar yapılacak. Dere geçişleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek. Gene tren yollarındaki geçişler sağlanacak. Bununla birlikte hem mevcut kapılar yenilenecek hem de yeni kapılar açılacak. Bu da içerideki yoğunlaşmanın da aslında ön alması anlamına da gelinecek. Zamandan tasarruf edilmesi öngörülüyor ve liman içerisinde akışkanlığın, ahengin, daha etkin, daha efektif bir şekilde yapılmasıyla da gene orada da birtakım maliyet avantajlarının sağlanması da öngörülüyor. Nihayetinde limanın şehre tabii yol açtığı trafik yükü bu yolla inşallah büyük ölçüde aşılacak ve ticari sirkülasyon sadece ilimiz için değil ülkemiz için ve dünya için de önem arz eden bu ticaret sirkülasyonunda da akıcılık, akışkanlık daha da elverişli boyutlara gelecek. Projenin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projede yer alan kurumların temsilcilerine teşekkür plaketi verilirken, butonlara basılarak projede ilk kazma vuruldu.