Kanun Virtüözü Baran yeni konserlere hazırlanıyor

Ulusal ve uluslararası düzeyde konserler veren kanun virtüözü Ahmet Baran, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde yeni konserlere hazırlanıyor.

Sadece verdiği konserlerle değil sosyal sorumluluk projeleri ile de kamuoyunun sevgisini kazanan Baran, 9, 10 ve 13 Haziran tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı konserleri verecek.

Konser verdiği farklı ülkeler ve kültürlerin zenginliğinden ilham alarak üretimlerini gerçekleştiren, kanun virtüözü Ahmet Baran, Ankara, Hırvatistan ve İstanbul’da vereceği konserlerle dinleyicileriyle buluşacak.

Müziği insan üstü bir ortaklığın dili olarak tanımlayan, eleştirmenler tarafından müzikli seyahat yazarı olarak adlandırılan Baran, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sahne alacak.