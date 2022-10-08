Kandil sevinci, kandil simidiyle paylaşıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kandil gecesinde olduğu gibi dün gece kutlanan Mevlit Kandili’nde de yatsı namazının ardından vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Camilerin önüne stant kuran Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, yatsı namazının ardından, toplam 15 bin kandil simidi ikramında bulundu. Tek tek paketlenerek hazırlanan kandil simitlerini dağıtan ekipler, vatandaşların kandilini kutladı. Kandil simitlerini alan vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinesiyle gerçekleşen çalışma çerçevesinde, Tarsus ve Çamlıyayla’da da binlerce vatandaşa Mevlit Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.

Tarsus’ta Ulu Camii, Abdullah Efendi Camii, Aydoğanlar Camii, Eshab-ı Kehf, Şehitler Camii, Fahrettinpaşa Camii, Barbaros Mahallesi Camii, Hz. Ebubekir Camii, Mithatpaşa Camii ve Şehitishak Camii ile Çamlıyayla’da Merkez Cami önünde, toplam 4 bin 100 adet özel olarak paketlenmiş kandil simidi vatandaşlara dağıtıldı.