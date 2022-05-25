Kadınlardan 5 bin eserden oluşan seramik sergisi

Mersin’de 36 yıllık usta öğretici, kursiyerleriyle birlikte 5 bin eserden oluşan seramik sergisi açtı.

Halk eğitim merkezi bünyesinde 36 yıldır usta öğreticilik yapan Münire Karademir, 20 kursiyeriyle birlikte 6 ay emek vererek Erdemli ilçesinde bulunan Yörük Müzesi’nde 5 bin seramik ürününden oluşan bir sergi açtı. Karademir, serginin açılış kurdelesini sergiyi gezmek için gelen sanatseverlerle birlikte kesti.

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren Karademir, "20 kursiyerimle 6 ay süren bir çalışmamızın sonucunda bu eserleri ortaya çıkardık. Çamuru yoğuruyoruz, sonra eserlerimizi yapıyoruz, fırında 1050 derecede pişiriyoruz, sır altı boyalarımızı yapıyoruz ve sırlama yapıyoruz. Oldukça zahmetli, emek isteyen uzun bir süreç ama severek yapıyoruz" dedi.

Kursa emekli öğretmen, polis ve ev hanımlarının katıldığını ifade eden Karademir, "Çamur, hanım kardeşlerimizin elinde bir ekonomiye dönüşüyor. Ellerine, emeklerine sağlık" diye konuştu.

Erdemli sahilindeki Yörük Müzesi’nde açılan sergiyi ziyaretçiler 3 gün gezebilecek.