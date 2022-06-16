Kadınlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi

Mersin’de, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirilmeye devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince haziran ayı içerisinde AVM, umuma açık yerler, park ve bahçeler, pazar yerleri ile özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarında bin 585 kadına ulaşılırken, 115 broşür dağıtıldı, 47 KADES uygulaması indirilmesi sağlandı.