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Kadın ve çocuklara şiddete karşı farkındalık eğitimi

Çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve eğitim danışmanı, yazar Banu Tozluyurt, Mezitli Belediyesinin desteğiyle Kocayer Ortaokulunda gerçekleştirilen kitap günü ve şiddetin önlenmesinde kadınların rolü ile ilgili ortak bir etkinliğe imza attı.

MERSİN 03.12.2021, 16:05
Kadın ve çocuklara şiddete karşı farkındalık eğitimi

Çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve eğitim danışmanı, yazar Banu Tozluyurt, Mezitli Belediyesinin desteğiyle Kocayer Ortaokulunda gerçekleştirilen kitap günü ve şiddetin önlenmesinde kadınların rolü ile ilgili ortak bir etkinliğe imza attı.

İlk olarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la belediye binasında bir araya gelen Müminoğlu ve Tozluyurt, çocukların kitaba ulaşması ve kadına verilen değer n edeniyle teşekkür etti. Daha sonra Kocayer Mahallesinde ilkokulda, öğrenciler ve ailelerin yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan ve mahalle muhtarlarının da katıldığı etkinlikte, sınıflara giderek bir kitap yazılmasının serüvenini öğrencilere anlatan Müminoğlu, okuma etkinliği gerçekleştirdi. Ongun, kitaplarını da çocuklar için özel olarak imzaladı.

Okul bahçesinde çocuklarla birlikte ailelerine sağlıklı toplum ve sağlıklı bireyler konusunda bilgiler aktaran Banu Tozluyurt ise daha sonra sınıflarda anneler ile özel olarak görüşerek şiddete karşı yapılması gerekenleri anlattı. Kadınlarla karşılaştıkları sorunlar ve durumlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Tozluyurt, toplumsal olarak şiddetin önlenmesi için daha çocuk yaşta eğitimler yapılması gerektiğini söyledi.

Son derece güzel ve etkileyici bir gün geçirdiğine vurgu yapan Tozluyurt, “Kadınlarla bir araya gelmemizin en güzel tarafı onların kendilerini anlatmalarına bir ortam sağlamak oldu. Daha sağlıklı nesiller için daha sağlıklı ebeveynler gerekiyor. Çocukların yetişmesinde elbette ki anneler çok önemli. Kadınların güçlenmesi için neler yapılabileceğini, yaşadıkları sorunlara karşı nasıl tavır sergileyeceklerine dair toplumsal eşitlik konularında fikir alışverişi yaptık. Özellikle kız çocuklarını yetiştirirken de erkek çocuklar gibi aynı özeni göstermeleri konusunda bilgilendirmeler yaptık. Öncelikle bunun farkında olmalarını sağladık. Şiddete karşı dayanışma içerisinde olmanın önemini anlattık. Şiddeti aşmak için çocukları yetiştirirken şiddetten uzak bir anlayış gerçekleştirmek gerektiğini anlattık. Çok güzel örneklerle de karşılaştık. Diğer kadınlardan ilham alarak bunları aşmış olmaları son derece önemli” dedi.

Mezitli’de yaşayan kadınların büyük bir avantajı olduğunun altını çizen Tozluyurt, “Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaşayan kadınlar için büyük bir şans. Belediyede çalışan kadınların fazlalığı, kadınlara yönelik faaliyetler, projeler çok değerli. Eşitlik Biriminin olması bile Mezitli Belediyesini çok özel kılıyor. Umut verici bir ortamda olmak beni de son derece mutlu etti. Umarım Türkiye’deki bütün belediyeler bunları örnek alırlar. Ben bu duyarlılığı için Neşet Tarhan’a özel olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okuma alışkanlığı kazanan çocukların eğitimde yaşadığı avantajları anlatan çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu da “Mersinli olarak burada olmaktan son derece mutluyum. Çok güzel bir okul. Adeta bayıldım diyebilirim. Çocuklar ve annelerinin karşılaşmaları, tanışmak ve sohbet etmek benim için çok özel. Geleceğe yönelik planları var, çok değerli düşünceleri var. Çok değerli bir buluşma gerçekleşti. Benim için de çok özel bir gün oldu. Zaten Mezitli Belediyesi bu yönde çok değerli çakışmalar yapıyor. Çocukların kitaba ulaşması için çok farklı çalışmalara imza atıyor. Çünkü her çocuğun kitaba ulaşabilmesi çok önemli. Eşit şartlarda eğitim almaları gerekiyor. Bu yüzden bu köy okulunda kitaplarımın çocuklarla buluşması son derece değerli ve önemli” şeklinde konuştu.

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