Kadın üreticiler ilk kışlık ürünlerini satışa sundu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kadın üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği kadın üretici stantları, bu kez ‘kışlık’ ürünlerle Yoğurt Pazarı’nda kuruldu.

Kış sezonunun ilk ürünlerinin sergilendiği bu etkinlikte buluştuklarını belirterek, organizasyon hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi personeli Burcu Sert, “Sezonun ilk kışlık ürünlerini üreten Mut, Anamur ve Gülnarlı üretici kadınlarımız, Yoğurt Pazarı’nda kurulan kadın üretici standında buluştu. Stantta, tamamen üretici kadınlarımızın ürettiği, el yapımı doğal ürünlerin satışı oldu. Mut’un tereyağından Tarsus’un Karakuş tatlısına, Gülnar’ın bademinden sumağına kadar tüm ürünler, Yoğurt Pazarı’nda ilk kez alıcısı ile buluştu” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonla birlikte artık tek düzen satışların gerçekleşeceğini de belirten Sert, “Bundan sonra Yoğurt Pazarı’nda her ayın ilk haftasına denk gelen Perşembe ve Cuma günleri ‘doğal ürün günleri’ olacak. Yine ilçelerimizden gelen kadın üreticilerimiz, bu günlerde ürünlerini alıcıları ile buluşturacaklar” dedi.

Büyükşehir kadın üretici stantlarında ilk defa stant açtığını söyleyen Ayşe Bal isimli üretici, “Çocuklarımın geleceği için, eşime katkıda bulunabilmek için böyle bir pazarın kurulması bizim için çok iyi oldu. 2 yıldır ticaret yapıyorum, ama ilk defa üretici pazarına geliyorum. İlerleyen zamanlarda kendimi geliştirip, ürünlerimi daha da çoğaltıp, dükkan gibi bir yer açmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Kadın Üretici Pazarı’na ilk defa katılan bir diğer üretici Ayşe Aslan ise “Yeni ürünlerimizi çıkardık, burada pazarlayıp satıyoruz. Çocuk okutuyorum biri okulu bitirdi, diğeri üniversitede okuyor. Büyükşehrin bize sağladığı bu imkan çok güzel. Kendi malımızı değerlendirip paraya çeviriyoruz” diye konuştu.