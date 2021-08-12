Kadın emeği Akdeniz’de can buluyor

Kadın girişimci Serap Noyan (58), Akdeniz Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mersin Mikrofinans Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında verilen mikro kredi desteği sayesinde otopark işleterek evini geçindiriyor.

Mersin’de kadınların ekonomik hayata dahil olmasında önemli rol oynayan Akdeniz Belediyesi, kadın girişimcileri destekleme noktasında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TBMM tarafından sağlanan fon ile kurulan Mersin Mikrofinans Şubesi ile işbirliğinde olan Akdeniz Belediyesi, Ağustos 2019 itibarı ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında protokol imzalayarak belediye binasında hizmet vermeye devam ediyor. Şimdiye kadar Mersin’de toplamda bin 577, aktif olarak ise 710 kadın girişimci mikro kredi kullanırken, Akdeniz ilçesinde ise Karaduvar, Çilek, Gündoğdu, Yeni Mahalle, Mahmudiye, Kiremithane, Turgutreis ve Nusratiye mahallelerinde aktif kredi kullanan 300’den fazla girişimci kadın bulunuyor. Kredi kullanan girişimci kadınlar ticaret, işlem, üretim, işletme sahipliği, hayvancılık, tarım gibi alanlarda işlerini devam ettiriyor.

"Zorlandığım zamanlar oluyor"

Eşiyle uzun yıllar otopark işletmeciliği yaptığını dile getiren kadın girişimci Serap Noyan, "Eşimin vefatından sonra ben de oğlumun yardımıyla otopark işletmeciliğine devam etmeye çalışıyorum. Oğlumla beraber yoğun çalışarak işlerimizi yürütüyoruz. Ancak bazı şeylerin de altından kalkamadığım, zorlandığım zamanlar oluyor. Biz bu sıkıntıları yaşarken mikro kredi ile karşılaştık. Bize çok büyük yardımları oldu. Ailemizin bize vermediği katkıyı biz buradan aldık" dedi.

Eşinin vefatı sonrası işletmesindeki tüm yüklerin kendisine kaldığını dile getiren Noyan, "Pandemi koşulları da bizi maddi anlamda çok zorladı. Zamanla bu sıkıntıları aşacağımızı ümit ediyoruz. Bize her koşulda destek olan başta Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mersin Mikrofinans Şubesi’ne sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.