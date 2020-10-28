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Kaçak kazı yapan şüpheliler çadırda yakalandı

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE DEFİNE ARAMAK AMACIYLA KAÇAK KAZI YAPTIKLARI BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE GİZLENDİKLERİ ÇADIRDA YAKALANDI.

MERSİN 28.10.2020, 14:55
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Kaçak kazı yapan şüpheliler çadırda yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gizlendikleri çadırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sıraç Mahallesi yakınlarındaki arazide araştırma başlattı. Yapılan arazi aramasında üzeri branda ile örtülmüş ve içerisine aydınlatma kablosu çekilmiş kuyu tespit eden ekipler, yakındaki bir çadırın içerisinde gizlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf ettikleri bildirilen şüphelilerle birlikte jeneratör, hilti, emniyet kemeri, balyoz, kazma ve kürek gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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