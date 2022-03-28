Japonya’dan Tarsus’a hibe sağlık tarama aracı

Tarsus Belediyesi Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi, Japonya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Yerel Projelere Destek Programı (GGP) çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Bu çerçevede, Tarsus Belediyesi tarafından geliştirilen “Tarsus’ta Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi”ne Japonya’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından hibe verilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Suzuki tarafından yapılan açıklamada, Yerel Projelere Hibe Programına 2021 yılında gelen 340 proje başvurusu arasından 8 proje, hibe desteği almaya hak kazandı. Destek sağlanacak 8 proje içinden biri de Tarsus Belediyesinin Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi oldu. Proje çerçevesinde, Japonya’nın Tarsus Belediyesine verdiği hibe desteği ile kentte sağlık hizmetlerine ulaşımda güçlük çeken, kırsalda yaşayan tarım işçileri ve dezavantajlı mahalle sakinlerine temin edilen araç ile düzenli sağlık taraması yapılabilecek.

Proje ile temin edilecek gezici sağlık aracı içerisinde dijital röntgen cihazı, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, spirometre cihazı, glukometre cihazı, diagnostik set, tansiyon aleti ve kan tüpü taşıma çantası ekipmanları bulunacak. Ayrıca araç içerisinde, kan alma koltuğu, muayene divanı doktor masası ve koltuğu, hasta bekleme sandalyesi, sarf malzeme dolapları, diz üstü bilgisayar ve inverter klima sistemi bulunacak.

“Kentimize hayırlı olsun”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Japonya Büyükelçiliği 2021 Yerel Projelere Hibe Programına sunduğumuz Tarsus Belediyesi Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesinin başarılı bulunmasından dolayı mutluluk duymaktayım. Tam donanımlı tarama aracı ile vatandaşlarımız dezavantajlı bölgelerde sorun yaşamadan sağlık taraması gerçekleştirebilecek. Tarsus’umuza hayırlı uğurlu olmasını diler, Japonya Büyükelçisi Kazahiro Suzuki’ye teşekkürlerimizi sunarız” dedi.