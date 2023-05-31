Jandarmadan ormancılara kriminal eğitimi

Mersin Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından ormancılara, orman yangınları için kriminal farkındalık eğitimi verildi.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Bürosu ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde orman yangınlarının çıkış sebepleri ve faillerinin bulunmasına yönelik çalışmalarında kriminal farkındalık sağlamak amacıyla eğitim verildi. Orman yangınlarında kriminal farkındalık eğitimine işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlıları Şube Müdürlüğü Mühendisi Ömer Türkleş tarafından ilk olarak, 5 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ilgili bilgi verdi.

Türkleş , “Kanun maddesinin yeni hali devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzumkalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılır veya ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilir. Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilir” dedi.