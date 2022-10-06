Jandarmadan kan bağışı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, insanların en çok ihtiyaç duyduğu kan bağışı konusunda örnek bir davranış sergiledi. Kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve Kızılay’a destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 91 ünite kan bağışı yapıldı.

Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri, düzenli olarak kan bağışı yapan Jandarma personeline teşekkür etti.