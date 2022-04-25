Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin’de

Mersin’de jandarma ekipleri, öğrenci ve vatandaşlara jandarma mobil eğitim tırında trafik kurallarını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere ve vatandaşlara trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirmenin sağlanması amacıyla mobil trafik tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile trafik güvenliği konularında uygulamalı eğitimler verildi. Bir alışveriş merkezinde ve Erdemli ile Tarsus ilçelerinde düzenlenen eğitimle bin 469 kişi katıldı.

Eğitimde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla söz konusu insan ise trafikte ’1’ can kaybı bile fazladır mottosu ile hareket ettiklerine değinen ekipler, yıl içerisinde öğrencilere ve vatandaşlara verilen eğitimlerin devam edeceğini belirtti.