Mersin’in Silifke ilçesinde Jandarma limon bahçesinde işçilere ’Kadına El Kalkamaz’ projesini anlattı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ’Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde Atayurt mahallesinde limon kesimi yapan işçileri ve Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atakent El Sanatları kursiyerlerini ziyaret etti. Ülke genelinde yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde ekipler, ’Kadına El Kalkamaz’ ve ’Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ konularında bilgi verdi. İşçilere ve kursiyerlere çeşitli broşürler de veren Jandarma ekipleri, şiddete karşı maruz kalan kim olursa olsun her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Jandarmanın yaptığı bilgilendirme sayesinde bir çok haklarını yeni öğrendiklerini belirten işçiler ise, özellikle kadını korumaya yönelik KADES’in her hangi bir tehlikeye karşı telefonlarına yükleyeceklerini söyledi.