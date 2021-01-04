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Jandarma ekipleri kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlama süresince sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırıldığı bildirildi.
MERSİN 04.01.2021, 15:11
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Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlama süresince sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırıldığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal hayatın ve hayvanların korunması amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, 31 Aralık 2020 ve 4 Ocak 2021 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kısıtlama süresince yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak
hayvanlarının korunması ve beslenmesi maksadıyla Silifke ilçesinde sokak hayvanlarına yembırakılarak hayvanların beslenmesi sağladı.
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