Jandarma ekipleri deprem bölgesinde görev almaya devam ediyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin, felaketin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda görev almaya ve depremzedelere yardımcı olmaya devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren harekete geçen birlikler arama, kurtarma, yaşam destek çalışmaları ile bölgeye sevk edilen yardım malzemelerinin izdiham olmadan güvenli bir şekilde dağıtılması için tüm imkanları ile sahada görev alıyor. Trafik ekipleri deprem bölgesindeki trafik düzeni ve işleyişi ile yardım malzemesi taşıyan araçların güvenli bir şekilde ilerlemesi için çalışmalarını sürdürürken, ayrıca bölgeden vatandaşların tahliye işlemlerine yardımcı oluyor. Ayrıca ekipler deprem bölgesinde vatandaşın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden aralıksız devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Deprem sonrası bölgedeki çocukların yüzlerini güldürmek için görev yapan jandarma personeli ve kadın astsubaylar, çocukları psikososyal yönden desteklemeye devam ediyor. Bu soğuk ve zorlu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için her canın kıymetli ve her canın önemli olduğunu belirten Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ise hayvanları beslemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Felaketin ilk anından itibaren sahada olan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ise Osmaniye’de komutası altında bulunan birliklerin yürüttüğü çalışmaları yerinde denetleyerek komuta etmeye devam ediyor.