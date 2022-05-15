İztalya ile çocuklar doğaya dokunacak

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde yer alan üretim tesisinde üretilen ahşap oyuncakların ilk mağazası açıldı. Mezitli ilçesinde 2. Çevreyolu üzerinde hizmete giren İztalya Oyuncak, çevre dostu ve antibakteriyel malzemelerden üretilen oyuncaklarla çocuk sağlığını da koruyacak.

Mersin iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan 6 ortaklı İztalya Oyuncak’ın kurucu ortaklarından Nuket Özgenç, 10 yıl önce MTOSB Başkanı Sabri Tekli’nin kendisine bir ahşap oyuncak gösterip, ’En büyük hayalim oyuncak üretmek. Çocuklar doğaya dokunsun istiyorum’ dediğini hatırlatarak, "Biz de bu hayali kurgularken, büyük düşündük ve ahşapların üretim sonrasında çocuklar ile buluşmasını tasarladık. İztalya’yı Mersin’den üretilerek Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar ile buluşacak bir marka haline getirdik. Bundan sonraki hedefimiz ise dünyaya bu markayı ihraç etmek" dedi.

"Çocuklarımızın çevre dostu ve antibakteriyel ürünlerle zaman geçirmesini önemsiyoruz"

Firmanın kurucu ortaklarından MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise yaptığı konuşmada, "Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgemizde ürettiğimiz ahşap oyuncaklarımızın ilk mağazasını Mersinlilere kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu nedenle çocuklarımızın çevre dostu ve antibakteriyel ürünlerle zaman geçirmesini önemsiyoruz. Bu sebeple mağazamızı Mersinlilerin hizmetine açtık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, çocukluğunda hiçbir zaman bir oyuncağa sahip olamadığını belirterek, "Bugün buradan diyorum ki, hiçbir çocuk oyuncaksız kalmasın. Açılışını yaptığımız işletme çocuklarımızın sağlığı açısından çok önemli bir işletme. Ben bugüne kadar böyle bir oyuncakçı açılışına katılmadım. Mersin’e değer katan bir işletme olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Çocukların sağlığını düşünerek ürün üretmek çok önemli"

Mersin Valisi Ali İhsan Su da konuşmasında Mersin’in sürekli bir gelişme ve kalkınma içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Mersin’de her alanda çok güzel hizmetler yapılıyor. Özel sektör yatırımları da ilimizde hızla devam ediyor. Yeni iş yerlerimizin açılması istihdama yönelik çok önemli katkılar sağlıyor. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin Mersin için özel bir işletme olduğunu ifade etmek istiyorum. Oyuncaklar çocuklarımızın gelişiminde büyük bir önem taşıyor. Oyuncak sektöründe de çocukların sağlığını düşünerek ürün üretmek çok önemli. Bu anlamda İztalya Oyuncak sayesinde ahşap ve doğal oyuncakların çocuklarımıza ulaştırılması bizleri son derece sevindiriyor. İşletmenin açılmasında ve Mersin’e kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış töreni sonrası katılımcılar mağazayı gezerek ahşap oyuncakları incelediler.

Törene Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeleri Bakanı Emile Ouosso, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ile kurucu ortaklarından Tufan Ballı, Orhan Kahveci ve Alpay Seyhan ile çok sayıda davetli katıldı.