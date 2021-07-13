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İzmir’e atanan Emniyet Müdürü Şahne’ye veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne’ye veda yemeği düzenlendi.

MERSİN 13.07.2021, 09:57
İzmir’e atanan Emniyet Müdürü Şahne’ye veda yemeği
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne’ye veda yemeği düzenlendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizesinde bir otelde düzenlenen programa Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Baki Şimşek, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, rektörler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il protokolü üyeleri ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yemekte konuşan Vali Su, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin 2016 yılından bu yana Mersin’de güvenliğin sağlanmasında önemli katkıları olduğunu söyledi. İl Emniyet Müdürü Şahne’nin önemli sosyal projeleri hayata geçirerek, Mersin’in daha da gelişmesine büyük katkılar sağladığını kaydeden Vali Su, Şahne’nin hem Mersinliler hem de emniyet personeli tarafından çok sevilen bir müdür olduğunu ifade ederek, Şahne’ye yeni görev yerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Su tarafından Müdür Şahne’ye plaket takdim edildi.
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