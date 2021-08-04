"İyi Ki Varsınız" projesiyle çocuklar gezdiriliyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’İyi Ki Varsınız’ projesi ile çocuklar ildeki tarihi ve kültürel yerleri geziyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile 50 çocuk, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Çocuklara polisler eşliğinde tarihi ve kültürel yerleri gezerken, yetkililerden bilgilerde aldılar.

Geziden mutlu olan çocuklar, projeyi hazırlayanlara teşekkür etti.