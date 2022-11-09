İşyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Mersin’de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çavak yolu üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve kamera çalışmaları neticesinde, olayın şüphelilerinin A.O.ve Ö.O. olduğu tespit edildi. Yaptıkları çalışmayla şüpheli şahısları gözaltına alan ekipler, çaldıkları malzemeleri de hurdacılarda ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kompresör, lazer kesici makinası, trojer kesim makinası, argon elektrik kaynak makinası, spiral makine, matkap, testere bıçağı, kesici taşı, taşlama taşı ve çanta içerisinde çok sayıda anahtar takımı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.