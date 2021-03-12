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İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı Erdemli’de kutlandı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
MERSİN 12.03.2021, 16:19
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Erdemli Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ile ilçe protokolü katıldı.
Mehmet Akif Ersoy’un, "Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın" sözlerine dikkat çeken Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Ecdadımızdan aldığımız aynı şuur, aynı kararlılıkla yürüyoruz. Allah milletimize bir daha İstiklal Marşımızı yazdırmasın” diye konuştu.Tören, öğrencilerin şiir okuması ve konuşmaların ardından sona erdi.