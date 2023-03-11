İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması izleyenleri duygulandırdı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümü ve milli şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri çerçevesinde “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” yarışması düzenledi. Milli marşın her bir mısrasını ayrı bir anlam taşıyarak okuyan öğrencilerin yanı sıra Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin hazırladığı tiyatro gösterisi de davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki yarışmaya Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’da katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri öğrencileri, şiire hakimiyet, ezber gücü, telaffuz, vurgu ve tonlama, beden dili ve sahne hakimiyeti kriterleri yönünden değerlendirdi. Yarışmada ilkokul kategorisinde birinci Toroslar Bilim ve Sanat Merkezi’nden İsmail Arus Özden, ikinci Necatibey İlkokulu’ndan Melek Koçak, üçüncü Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu’ndan Damla Taşsoy oldu.

Ortaokul kategorisinde ise birinci Üstay Ortaokulu’ndan Esma Demir, Abdülkadir Gürüz Ortaokulu’ndan Nehir Gürbüz ikinci, Çukurova Ortaokulu’ndan Pakize Berna Yıldırım üçüncü seçildi. Birincilere tablet, ikincilere akıllı kol saati, üçüncülere de bluetooth kulaklığın verildiği yarışmaya katkı sunan jüri üyelerine de çiçek, teşekkür plaketi ve bayrak takdim edildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise teşekkür belgesi verildi.

Ödül töreni öncesinde sahne alan Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin tiyatro gösterisi de katılımcıların büyük beğenisini topladı. Tiyatro ekibi, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nı kaleme alma sürecini canlandırdı.

Ödül töreninde konuşan Toroslar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Behzat Eğilmez" İstiklal Marşı’nı sevmek, ülkemizi sevmektir. Coşkuyla söylemek, onu anlayarak okumak ülkemize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. İstiklal Marşımızın 102. yılını kutlayacağımız 12 Mart vesilesiyle bizi bir araya getiren bu özel günde öncelikle vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşımızı bize armağan eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyorum. Şanlı atalarımızın canları pahasına koruyup bize emanet ettiği bu cennet vatanı aklın, bilimin ve her türlü kutsal değerimizin ışığında gelecek nesillere taşımak da bizim milli bir vazifemiz, vicdani bir sorumluluğumuzdur” dedi.

"Bayrak ve millet sevgisiyle büyüyen tüm çocuklarla ve gençlerle gurur duyuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise vatan, bayrak ve millet sevgisiyle büyüyen tüm çocuklarla ve gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Sevgili gençler ve çocuklar, hepiniz çok çalışkan ve akıllısınız. Bizler sizleri çok seviyoruz. Geleceğimiz olduğunuz için seviyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. İstiklal Marşımız, bizim ortak değerimiz ve parolamızdır. Geçmişimizi, bugüne bakışımızı, önceliklerimizi ve geleceğimizi anlatır. Bu yüzden İstiklal Marşı önemlidir. Milli birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Milletimizin bağımsızlığını gösteren sembol vatan, bayrak, millet, devlet, İstiklal Marşımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Ruhları şad olsun. O gün, o şartlarda vatanımız işgal edilmişken bir araya gelen dedelerimiz, büyük fedakarlıklarla bu vatanı kurtardılar. Aynı şartlar ortaya çıksa biz de aynı şeyi yaparız. Bugün burada bu heyecana ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından ülkenin dört bir yanında 7’den 77’ye herkesin kenetlenerek yaraların sarılması için mücadele ettiğine dikkat çekti.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de her yıl bu yarışmayı düzenleyen Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, "12 Mart İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler, burada ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde, sırtımızı Toros dağlarına veriyoruz. Çünkü sizler, Toros dağlarının o kahraman evlatlarının Yörük çocuklarısınız. Sizleri çok seviyoruz. Bu programı hazırlayan Toroslar Belediyemize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da dile getirdiği gibi, ’Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödüller verildi.