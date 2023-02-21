İstiklal Caddesinin 1. Etabı trafiğe açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince yenileme çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesinin ilk etabı, yaya ve araçların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi Yenileme Çalışmaları hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Mimarlarından Şeyma Kaymaz, Tren Garından Kuvayi Milliye Caddesine kadar olan birinci etabın altyapı, asfalt ve kent mobilyaları yenilemelerinin tamamlandığını söyledi. Projeye öncelikli olarak yağmur suyu hattı yenilemesi ve altyapı çalışmalarıyla başladıklarını aktaran Kaymaz, "Ardından yayaların daha konforlu hareket edebilmesi için kaldırımları genişlettik. Yayaların yine dinlenebileceği oturma birimleri, yeşil alanlar, var olan mevcut ağaçları koruyarak aynı zamanda ağaç sayısını da arttırarak Mersin şartlarına uygun daha kaliteli alanlar oluşturmaya çalıştık. Bunun yanında kent mobilyalarının aydınlatma elemanlarını yeniledik” dedi.

“Asıl amaç İstiklal Caddesinin yenilenerek eski önemine kavuşmasını sağlamak”

Projenin asıl amacının kent belleğinde önemli bir yeri olan İstiklal Caddesinin yenilenerek eski önemine kavuşmasını sağlamak olduğunu belirten Kaymaz, “Burası bildiğimiz kadarıyla çok köklü esnafların bulunduğu bir alan. Yeniden kent merkezini canlandırmayı sağlayarak, yayalara daha konforlu alanlar oluşturmak, yaya geçitlerini rahatlaştırarak Mersin’deki büyük ölçekte bulunan bisiklet yolumuzu bu bağlantı noktasından da geçirerek ulaşımı da rahatlatarak, buranın eski canlılığına yeniden kavuşmasını hedefledik” diye konuştu.

2. Etap çalışmaları 23 Şubat Perşembe günü başlıyor

Kaymaz, projenin ikinci etabında ise Kuvayi Milliye Caddesi kesişimi ile Özgür Çocuk Parkı arasındaki bölümünün yenileneceğini belirterek, söz konusu alanın çalışmalarının ise 23 Şubat 2023 Perşembe günü başlayacağını söyledi. İkinci etap çalışmalarında caddenin ilk olarak araç trafiğine kapatılacağını belirten Kaymaz, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım düzenleme çalışmaları çerçevesinde caddenin yaya trafiğine de kapatılacağını söyledi. Kaymaz ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında hizmete alınmasını hedeflediklerini kaydetti.

“Mersin halkı, özellikle şehrin bu kısmı, bu hizmetleri hak ediyor”

İstiklal Caddesinin yeni halini beğendiğini söyleyen Furkan Çatı isimli vatandaş, “Halkın daha rahat hareket edebildiği, arabalardan daha uzak gezebildiği, yürüyebildiği bir yer. İnsanlar birbirine çarpmadan rahat bir şekilde gezebiliyor. Burası alışveriş yeri sonuçta. Alışveriş yapacağınız yere bakarak gezersiniz. Önceden önümüze bakamıyorduk şimdi en azından daha rahat, daha güzel bir şekilde gezebiliyoruz. Mersin halkı özellikle şehrin bu kısmı bu hizmetleri hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yerinde bir hizmet, çok da memnunuz”

Yaklaşık 9 senedir İstiklal Caddesinde esnaf olduğunu ve yapılan çalışmanın bir ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Özdemir Özbek ise “Öncelikli ihtiyaç olan bir hizmetti. 9 senedir bu caddedeyim, gerçekten vasat bir görüntüsü vardı. Siyaset gözetmeksizin ihtiyaçtı, yerinde bir hizmet, çok da memnunuz. Yani eski hali Mersin’e yakışmıyordu. Şöyle bir bakıldığı zaman gerçekten çehreyi bozar nitelikteydi. Umarım insanlarda sahip çıkarsa gayet güzel ve yerinde bir hizmet olmuş” şeklinde konuştu.

Proje hakkında

Proje çerçevesinde kent genelinde yaygın olan bisiklet yolu ile entegre edilecek şekilde bisiklet yolu yapıldı. Tüm kaldırımlarda güvenli engelli erişimi için hissedilebilir yüzeyler yapıldı. Yine tüm cadde boyunca dinlenme alanları ve yeşil alanlar yapıldı. Sokak girişlerine hareketli bariyer yapıldı. Ayrıca yaya trafiğini rahatlatmak için yenileme çalışmaları çerçevesinde, kolay erişim için düşük kot farkı olan kaldırımlar yapıldı.