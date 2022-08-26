İşitme engelliler için açılan bilgisayar kursu ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir ilki gerçekleştirerek işitme engellilere yönelik açtığı ücretsiz bilgisayar kursu, yoğun ilgi görüyor.

İşitme engelli bireylerin temel bilgisayar programlarını öğrenmesi ve günlük hayatta ihtiyaç duydukları anlarda kullanabilmesi için hayata geçirilen kursun sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı ’Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası’ veriliyor. Bu sertifika, işitme engellilerin gündelik hayatta karşılaştıkları dilekçe, iş başvurusu veya form doldurma gibi temel işlemleri kolayca halledebilmesini, böylece iş başvurularında bir adım daha önde olmalarını sağlıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen ücretsiz bilgisayar kursu, hafta içi her gün saat 8 ile 12 arasında veriliyor. Eğitimlerde kursiyerler temel bilgisayar eğitimi, Excel, Word ve Powerpoint gibi uygulamaları öğreniyor.

“İş yaşantısında da katkı sağlayacağını düşünüyoruz”

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, işitme engellilerin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri adına bu kursu düzenlediklerini belirterek, “Özel gereksinimli bireylerimizi sosyal hayata adapte edebilmek için birçok eğitim veriyoruz. Bilgisayar kursumuz da bunlardan biri. Bu kursumuzda işitme engelli bireylerimiz var. Sosyal yaşantılarında veya ilerde çalışırlarsa, iş yaşantılarında kendilerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Kurs yelpazelerinin geniş olduğunu ifade eden Gerboğa, “Bilgisayar kursunun yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkında ücretsiz dikiş atölyesi, konfeksiyon atölyesi, seramik atölyesi gibi çeşitli kurslarımız da devam ediyor. Hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri bu kurslardan çok memnunlar” ifadelerini kullandı.

“Bu kurslara herkesi bekleriz”

Toroslar Halk Eğitim Merkezi bilgisayar öğretmeni Adem Kirpi, verilen bilgisayar kursunun teknik detaylarını paylaştı. İşitme engellilerin temel bilgisayar kavramlarını öğrenebilmelerinin önemli olduğunu belirten Kirpi, “Verilen kurs sayesinde; gündelik hayatta gerekli olan belgeleri, şikayet dilekçesini, örnek iş başvuru belgesini hazırlama gibi konularda kendilerini yetiştiriyorlar. Bu eğitimi daha önce, otizmli ve hafif düzeyde engelli öğrencilerimize de verdik” diye konuştu.