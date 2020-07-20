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İş yerindeki yangın korkuttu
TARSUS’TA BİR İŞYERİNDE MEYDANA GELEN YANGIN ÇEVREDE PANİĞE NEDEN OLDU.
MERSİN 20.07.2020, 10:19
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Fevziçakmak Mahallesinde M.İ. adlı kişiye ait olan tek katlı iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, yangının çevreye sıçramasını önledi.
Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturmaya başlandı.
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