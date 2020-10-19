İş yerinde bulduğu bukalemunu Akdeniz Belediyesi ekiplerine teslim etti

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bir vatandaş, iş yerinde bulduğu bukalemuna iki gün boyunca baktıktan sonra yumurtladığını görünce Akdeniz Belediyesinden yardım istedi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bukalemunu vatandaştan alarak yetkililere teslim etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, işletme sahibi Kerim Kaya, iş yerinde bulduğu bukalemunu, iki gün bakımını yaparak muhafaza etti. Daha sonra Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerini arayan Kaya, hayvanın doğal hayata geri döndürülmesi için destek istedi.

“Emin ellere emanet ediyorum”

Bukalemunu bulan işletme sahibi Kerim Kaya, "Tamamen tesadüf bir şekilde depoları dolaşırken, duvarın dibinde bir şey gördüm. Kımıldamaya çalışıyordu, bukalemun olduğunu anladım ve daha sonra bir kutu içerisinde ona doğal bir ortam oluşturmaya çalıştım. Bu sabah da geldiğimde yumurtladığını gördüm. İnsan ister istemez duygulanıyor. Hemen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ulaştık. Görüşmenin ardından veteriner hekim ile Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ve ekibi geldi. İlgilendiler sağ olsunlar, çok büyük hassasiyet gösterdiler, teşekkür ediyorum kendilerine. İnanın bir yavrumu vermiş gibiyim şu an, o kadar alıştım ona. Bundan sonra emin ellere emanet ediyorum. Akdeniz Belediyesinin hayvanlar konusundaki hassasiyetlerini duymuştum. Ekiplere ve Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Vatandaşımıza hassasiyetinden ötürü teşekkür ediyoruz”

Bukalemunu teslim alan Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu da “Vatandaşımıza hayvan sevgisi ve hassasiyetinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şundan emin olun ki, hayvan sevgisi olmayanda merhamet olmaz. Biz bu ilke ile çalışıyoruz. İlçemiz genelinde düzenli olarak sokak hayvanlarına mama dağıtımı, sokak hayvanlarının yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunması için barınma ortamlarının onarılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımız bizimle iletişime geçince hemen durumu başkanıma arz ettim ve başkanımızın talimatı üzerine geldik. Veterinerimizin kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz” diye konuştu.

Zabıta ekipleri, Kerim Kaya’dan bukalemunu teslim aldı. Veteriner hekimin muayene ederek sağlıklı olduğunu tespit etmesinin ardından bukalemun Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.