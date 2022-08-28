’İl’le de Tarsus’ için geri sayım başladı

Mersin’in Tarsus ilçesinin il olabilmesi için belediye tarafından hazırlanan projenin tanıtımının yapılacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip olan Tarsus’un yıllardır dile getirilen ’il olma’ hayali için harekete geçen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 21 oda ve 58 medya kuruluşunun desteği ile hayata geçirilen ’İl’le de Tarsus’ projesinin lansmanını yapacak.

İmza kampanyasının da düzenleneceği tanıtım toplantısında kent, Tarsus’un il olması için kenetlenecek. Lansman, Tarsus Belediyesi tarafından canlı yayın ile kamuoyu ile paylaşılacak. Düzenlenecek lansman etkinliğinde ‘İl’le de Tarsus’ projesi, tüm detayları ile tanıtılacak.