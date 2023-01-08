İlk kez sinemada film izlediler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, daha önce hiç sinemada film izlememiş Tarsuslu kadınları sinema ile buluşturdu. Tarsus’un Taşkuyu, Mahmutağa, Girne, Barboros, Bahçe ve Kırklarsırtı Mahalleleri’nden gelen kadınlar, ilk kez sinemada film izlemenin heyecanını yaşadı.

Sayapark’ta gerçekleştirilen sinema etkinliğinde kadınlar, çekimleri Silifke’de gerçekleştirilen, Sarıkeçili yörüklerin yaşamının anlatıldığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği ‘Turna Misali’ filmini izledi. 135 kadının katıldığı sinema etkinliğinde, aralarında ilk kez sinema salonunda film izleyen kadınlar oldukça heyecanlıydı.

"Daha önce sinemaya gitmemiş kadınları sinemayla buluşturduk"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinde görevli Bedir Hasırcı, düzenledikleri etkinliği anlatarak, "Tarsus’un dezavantajlı mahallelerinden, belki de ilk defa sinemaya gitme fırsatı yakalamış kadınları buraya getirdik. ’Turna Misali’ filmi, Silifke’nin Sarıkeçili yörüklerini anlatan bir film. Çekimlerine de daire olarak destekte bulunmuştuk. Bugün de Tarsuslu kadınlar, bu filmi izleme fırsatını yakaladılar. Çok memnun ayrıldılar" dedi.

Film vizyonda olduğu sürece, kadınlarla ve gençlerle buluşturacaklarını söyleyen Hasırcı, "Turna Misali filmine, farklı okullardan birçok öğrencimiz geldi. Vizyonda olduğu sürece hem kadınları, hem de öğrencileri bu filme getirmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, Tarsus’ta belki ilk defa sinemaya gidecek olan kadınlar vardı. Hem onları sinemaya getirmiş olduk, hem de filmimizi desteklemiş olduk. Bu yüzden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Tarsus’un Taşkuyu Mahallesi’nden gelen ve filmi ilk defa sinemada izleyen Hatice Genç, "İlk defa geliyorum. Güzel, beğendim. Daha önce sinemaya hiç gitmedim, yeni geliyorum" diye konuştu.