İkinci baharını yaşayan çiftin nikahını Başkan Yılmaz kıydı

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, evlenmek için belediyeye başvuran 73 yaşındaki Cumali Barışkaner ve 60 yaşındaki Arzu Bayraktar çiftine sürpriz hazırladı. Çifti nikah salonunda ‘İkinci Bahar’ şarkısıyla karşılayan belediye ekipleri, salona ’İkinci baharınızda mutluluğunuz daim olsun’ pankartı astı, beyaz güllerden oluşan gelin çiçeği hazırladı. Çiftin nikahını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz kıydı.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Barışkaner ve Bayraktar çifti, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın kıydığı nikahla ikinci baharlarına evet dedi. 2020 yılında 2 bin 157 çiftin nikah akitlerini gerçekleştiren Toroslar Belediyesi, yeni yılda yeni bir hayata merhaba diyen Barışkaner ve Bayraktar çiftinin mutluluklarına ve heyecanlarına da ortak oldu.

Toroslar Belediyesi nikah salonuna ikinci bahar şarkısıyla giren çift, Başkan Yılmaz’ın kendileri için hazırlattığı gelin buketi ve pankartı görünce mutluluklarını gizleyemedi. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan nikah törenine çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

Nikah sırasında Başkan Yılmaz, damat Cumali Barışkaner’e "Evlenme isteğinizi sorayım mı?" diyerek esprili bir şekilde hitap ederken, damat Barışkaner de "Dünyaya bir daha gelsem bir daha evlenirim Arzu hanımla" dedi.

"Aile demek, Toroslar demek"

Nikahın ardından evlilik cüzdanlarını çifte takdim eden Başkan Yılmaz, ikinci baharlarını yaşayan çifte mutluluklar dileyerek, "Gönlü ve ruhu genç çiftimizin nikahlarını kıyarak mutluluklarını paylaştık. Bizlere bu anı ve güzelliği yaşattıkları için teşekkür ederiz. Kendilerine, sağlıklı, mutlu ve sevdikleriyle beraber uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.

"Bu mutlu günümüz, başkanımızın sürpriziyle taçlandı"

Mutluluğa evet diyen çift ise Yılmaz’a teşekkür ederek, "Toroslar Belediyemizin nikah salonunda çok güzel bir kutlamayla karşılaştık. İkinci baharımızı yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Başkanımıza ve değerli ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.