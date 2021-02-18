İhtiyaç sahibi ailelere soğan dağıtıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, bir hayırsever desteği ile vatandaşlara soğan yardımında bulundu. Belediyeye bağışlanan soğanlar görevliler tarafından Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sıtkı Tan ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Develi’nin de eşlik ettiği soğan dağıtımında teşekkürlerini ileten vatandaşlar, “Özellikle pandemi döneminde gıda fiyatlarında yaşanan yoğun artış nedeniyle çarşıya çıkamaz hale geldik. Başkanımız bizi düşünerek hayırsever bir iş insanımızın bağışladığı soğanları bizlere ulaştırdı. Belediye ekiplerimiz, daha önce de karpuz, süt, cips gibi yardımları bizlere ulaştırmıştı. Başta Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere hayırsever iş insanımıza ve emek veren tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Mezitli’de iyiliğin bulaşıcı olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Büyük Mezitli ailesi elinden ne gelirse, gönlünden ne koparsa paylaşma geleneğine sahiptir. Hayırsever iş insanının desteği ile vatandaşlarımıza mutfağımızın temel ihtiyacı olan soğan dağıtıyoruz. Tabi çiftçimizi de korumamız lazım. Çiftçinin de ektiği ürünün hakkını alması lazım. Ama vatandaşında alabileceği noktada olması lazım. Değerli iş insanımız böylesi bir yardımda bulundu. Bize de sadece bizlere ulaştırılan bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak düştü. Hayırsever vatandaşımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.