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İhracatta artış rekortmeni AHKİB

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin neden olduğu fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti.

MERSİN 21.01.2021, 10:41
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İhracatta artış rekortmeni AHKİB

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin neden olduğu fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti.

Küresel ticarette talep daralmalarına neden olan koronavirüs salgınının hüküm sürdüğü 2020’de Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının pandemi koşullarına hızla uyum sağlama kabiliyeti gösterdiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, AHKİB üyelerinin Covid-19’a karşı koruyucu özelliklere sahip maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin ihracatında başarı hikayeleri yazdığını vurguladı. Başkan Tekin, diğer yandan Çin ve Uzak Doğu’ya alternatif üretim merkezleri arayışına giren dünya moda devlerinin artan siparişlerinin de eklenmesi ile AKİB bölgesinde 2020 yılını artış rekortmeni birlik olarak tamamladıklarını söyledi.

En fazla ihracat Almanya, Hollanda ve İspanya’ya

AHKİB’in ihracat performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, “17 milyar 143 milyon dolarlık sektör ihracatından yüzde 3,6 oranında pay sahibi olan Birliğimizin ana pazarlarını Almanya, Hollanda ve İspanya oluşturdu. Bu üç ülke bölgemizin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 59’luk pazar hacmini oluşturdu. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 84 artış ve 83 milyon dolar değer ile Almanya birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızdan yüzde 21 pay alan Almanya’yı yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci sırada, 72,7 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada takip etti. 2020 yılında ihracat hacminde en yüksek artışları Azerbaycan-Nahçıvan, Hollanda ve Avusturya pazarlarında yakaladık. Azerbaycan-Nahçıvan’da yüzde bin 7 artış ve 7,9 milyon dolar değere, Hollanda’da yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolar değere, Avusturya’da yüzde 585 artış ve 9,5 milyon dolar değere ulaştık.” dedi.

"Tasarım, markalaşma ve yapay zeka uygulamalarına yoğunlaşacağız"

2021 yılında önemli fırsatlar yakalayan sektörün rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak için tasarım, markalaşma ve üretimde yapay zekâ uygulamalarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Tekin, “AHKİB olarak bizler, firmalarımızın moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırması ve ihracata dönük katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazarlarda daha etkin olması için çalışmaktayız. Bölgemizde markalaşma sürecini tamamlamış, üretim kapasitesi yüksek, güçlü firmalarımızın yanında KOBİ ölçeğinde yüzlerce firmamız faaliyet gösteriyor. Küçük ve orta boy firmalarımızın da gelişip dünya pazarlarında hak ettikleri yeri almaları için güncel gelişmelerden hızlıca haberdar olmalarına ve devlet desteklerinden daha etkin yararlanmalarına kadar vermiş olduğumuz hizmetleri 2021 yılında da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Bölge ihracatının yüzde 84’ü dört üründen oluştu

AHKİB’in ihracatını ürün gruplarına göre ele alan Başkan Tekin, yıllık dış satım hacminin yüzde 84’ünün dört kalemde kümelendiğini ifade edip şunları söyledi: “2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız ürün grubu 114,2 milyon dolar değer ile bayan dış giyim oldu. 93,2 milyon dolar değer ile konfeksiyon ikinci, 68,9 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya, çadır, çuval ve benzeri üçüncü, 65,6 milyon dolar değer ile bay dış giyim dördüncü sırada yer aldı. Ürün gruplarında en fazla artışları yüzde 865 bin artış ile konfeksiyonda yakaladık. Sektör ihracatında Adana ilimiz yüzde 44 artış ve 218,1 milyon dolar değer ile en fazla dış satım yapan illerde 6’ncı oldu.”
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