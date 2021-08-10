İbrahim Arslan: "Hedefimiz, Testa Un ile tüm mutfaklara girmek"

Mersin’de kurulan Testa Un’un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, her türlü imkana sahip olduklarını vurgulayarak, "Yaptığımız makine yatırımları ile perakende noktasında sektörde söz sahibi olmak için ilk adımı attık. Hedefimiz Testa Un ile tüm mutfaklara girmek" dedi.

Sektörde hem teknolojik olarak hem de teknik personel olarak her türlü imkana sahip olduklarını kaydeden Arslan, "Testa Un olarak tüketici ile kaliteli ürün konseptimizi buluşturmak adına perakende sektöründe büyümek ve bütün mutfaklara girmek istiyoruz. Bu çerçevede gerekli Ar-Ge çalışmalarına yönelik yatırımlarla beraber, makine ve personel yönünde de yatırımlarımız devam ediyor. Ürün çeşitliliğini artırmak yönünde adımlar atmak için şimdiden çalışmalara başladık. Mevcut yatırımlarımız 1 kilogram, 2 kilogram ve 5 kilogram ambalajlı ürünlere yaptığımız makine yatırımları ile perakende noktasında söz sahibi olmak için ilk adımı atmış oldu” dedi.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arslan, Türkiye’de ihtiyacın çok ötesinde un fabrikalarının olduğunu söyledi. Arslan, "İnsanların, özellikle ülkemiz insanının temel ihtiyaçlarının başında ekmek geldiği için sektör hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. Ancak ülkemizde, ihtiyacın çok ötesinde un fabrikası olduğundan, rekabet ve ayakta durmak da gün geçtikçe daha da güçleşmekte. Önceki yıllarda dünya un ihracatında Türkiye öncü ülke olduğundan bu kadar fazla fabrikanın olması pek göze batmıyordu. Ancak günümüzde Ukrayna ve Rusya gibi buğdayın vatanı haline gelmiş ülkelerin de un fabrikalarına ve un ihracatına yapmış olduğu yatırımlarla beraber ihracat avantajımızı bu ülkelere kaptırmaya başladık. Biz ise bu kadar sıkıntılı bir görüntü çizmesine rağmen, sektöre yaptığımız yenilikçi yatırımlarla ülke ekonomisine ve insanımıza katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çağa ayak uyduracak şekilde yenilikçi ve doğru yatırımlar ve zamanında hamleler yapan firmalar büyüyerek yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Şunu belirtmek isterim ki, pandemi süreci hepimizi olumsuz etkilemiş, günlük hayatlarımızda olumsuzluklara sebebiyet vermiş olabilir. Önümüzdeki kısa sürede bu sürecin atlatacağımız inancındayız. Biz de bu süreçte elimizden gelen hiç bir sorumluluktan kaçınmadan yatırım yapmaya ve ülkemiz ekonomisi ve istihdamına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.