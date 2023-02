İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin’de misafir edilen depremzedelerle buluştu.

Mersin programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ederek başlayan İmamoğlu, ardından Yenişehir Fuar Alanında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Seçer ile birlikte afetzede vatandaşlarla tek tek görüşen İmamoğlu, yaşadıkları acıları paylaştı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, depremlerden sonra belediye başkanları olarak bölgelerde çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Şu anda deprem bölgesinde tüm kurumlarla birlikte yaptıkları çalışmaların devam ettiğini kaydeden Seçer, "Ancak Mersin ile ilgili de özel olarak değerlendirmeler yaptık. Mersin depremden dolayı çok yoğun göç alan şehirlerin başında geliyor. Mersin’in en yoğun göç alan illerin başında gelmesinin nedenlerinden bir tanesi, deprem bölgesindeki illerde yaşayan insanların akrabaları burada yaşıyor olması. Diğer bir konu. Bölgenin yanı başında depremden etkilenmeyen, iklimsel olarak, yaşam koşulları, kültür, sosyolojik olarak bu insanlara uygun bir kent olduğu için, güvenli bir kent olduğu için burayı tercih ediyorlar. Ancak bu vatandaşlarımızın ani göçleri, burada kendilerinin de bizlerin de yaşadığı bazı sorunları ortaya çıkardı. İlk günlerin telaşı ile bu sorunlar yaşandı ama kısa sürede hep beraber bu sorunların üstesinden gelmeye gayret ettik. Şu anda da içinde bulunduğumuz Yenişehir Fuar Alanında olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyemizin misafir ettiği depremzede vatandaşlarımız bizim kolumuz, kanadımız altındadır. Şu an ilk günkü travmaları atlatmaya çalışıyorlar. İnşallah umut ediyorum önümüzdeki günlerde hayatı normalleştiririz ve onları da kalıcı evlerine, konutlarına geçmeleri sağlanabilir" dedi.

"Bu süreçten etkilenen her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesinde herkesin çok önemli hizmetlerinin ve sorumluluklarının olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirme konusunda çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Devletimizin her kurumu bu gayreti gösteriyor, göstermek zorundadır. Milletimize sunmuş olduğumuz bu emeklerin her birisi bilinsin ki bir lütuf değil, sorumluluğumuzdur, görevimizdir. Onun için milletimiz sağ olsun, yine o zengin gönüllüğüyle bize teşekkür ediyor ama bilsinler ki bu bizim sorumluluğumuz. Devletin eli her daim kimsesizlerin kimsesi olmalıdır. Biz ülkemizin neresinde olursa olsun en üstün sorumlulukla oraya koşmak zorunda olan devlet insanlarıyız. Görevi kamu görevi olan bizler, vatandaşını dinleyen, vatandaşının sorunlarını anlamaya çalışan, onunla konuşan ve ona mutlaka çözüm üretme gayretinde olan o bilince sahip insanlar olmalıyız. O bakımdan bizim deprem bölgesinde bu süreçten etkilenen her bir vatandaşımız, dünya görüşü, yaşamı ne olursa olsun bizim başımızın tacıdır. Bu anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremzedeleri ziyaretin ardından İmamoğlu ve Seçer, merkez Yenişehir ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.