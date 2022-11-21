Hobi Parkı çalışmalarında sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 68’liler Ormanı karşısındaki alanda yapımına başladığı Hobi Parkı projesinde sona gelindiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp toprakla bütünleşmek isteyen vatandaşlar için bir nefes alanı olacak Hobi Parkı’nda, 198 adet 6 metrelik hobi kulübesi ve her kulübenin önünde 45 metrekarelik hobi bahçeleri yapıldı. Vatandaşların doğayla iç içe olacağı ve toprakla buluşacağı alanda ayrıca, 7/24 güvenlikli bir sistem oluşturuldu.

“Şehrin içerisinde, rahatlatıcı bir ortam hazırladık”

Hobi Parkı’nın 16 bin metrekare alan üzerine kurulmuş 198 adet hobi kulübesi ve 1 adet sosyal tesisiyle şehrin içerisinde bir vaha olduğunu belirten Park Bahçeler Daire Başkanlığında peyzaj yüksek mimarı olarak görev yapan Cem Güneri, “Bu alanlarda vatandaşlarımız tarım ürünleri üretecekler. Bazı hobilerini gerçekleştirecekler. Yaklaşık 45 metrekarelik bahçelerinde hafta sonları veya hafta içi hobilerini gerçekleştirerek, şehrin içerisinde rahatlayacakları bir ortam sağlamaya çalıştık. Bu alan, etrafı tamamen çevrili, 24 saat güvenlikli bir alan olacak. Bu alanda vatandaşlarımıza birçok imkan sunduk. Hobi kulübeleri yer alıyor. 6 metrekarelik hobi kulübelerinin önünde verandaları var. Hobi kulübelerinde malzemelerini, tohumlarını, alet ve ekipmanlarını tutabilecekler, bahçe kıyafetlerini bulundurabilecekler. Verandalarında oturup dinlenebilecekler, çaylarını içebilecekler” dedi.

Hobi bahçeleri için başvurular internet üzerinden açılacak

İnsanların şehrin kalabalığından uzaklaşıp, kendilerini toprakla buluşturabilecekleri bir alan oluşturduklarını ve şu anda çalışmaların yüzde 87’lik kısmının tamamlandığını kaydeden Güneri, “Bazı ince detaylar kaldı. Yolların tesviyesinin tamamlanması, kabloların çekilmesi ve boyama çalışmaları gibi. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, internet üzerinden başvuru sistemimiz açılacak. Sistem açıldıktan sonra vatandaşlarımız başvurusunu yapacak. Gerekli değerlendirmeler sonucunda da bu bahçelere sahip olabilecekler” diye konuştu.