Hobi olarak başladı, usta eğitici oldu

Hobi olarak başladığı kurslarda kendini geliştirip 2 yıl içinde ‘usta öğretici belgesi’ alan gümüş takı işlemeciliği eğitmeni Nergiz Sevim, kuyumculuk işleme tekniği alanında uzman haline geldi. Akdeniz Belediyesi Karaduvar Mahallesi Kültür Evi’nin kursiyerlerine de gümüş ve bakır işlemeciliği kursu veren Sevim, başarı hikayesini anlattı.

Akdeniz Belediyesi Karaduvar Mahalle Kültür Evi’nde verilen kuyumculuk işleme, takı ve tasarım kurslarına mahalleli 40 kursiyer kadın katılıyor. Kadınlar, eğiticiler gözetiminde farklı tekniklerle ilgi çekici rengarenk takılar yapmayı öğreniyor. Kültür evinde verilen kurslara katılan kadınlara kuyumculuk, gümüş ve bakır işlemeciliği eğitimi veren usta öğreticilerden biri de Nergiz Sevim. Hobi olarak 2010 yılında başladığı meslekte 2012 yılında eğitmenliğe geçtiğini belirten Nergiz Sevim, kadınlara örnek olacak başarı hikayesini paylaştı.

Akdeniz Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu’nda usta öğreticilik yaptığını aktaran Sevim, "Trabzon hasırı ve Trabzon kazağı, telkari. Bütün bu ürünler kendi eserlerim. 10 yıldır bu işi yapıyorum ve tüm tekniklerde kendimi geliştirdim. Değerli öğrencilerimle devam ettirdiğim kursumuzda da eğitimler veriyorum. Farklı ürün ve farklı teknikler kullanarak yılsonu sergilerinde, festivallerde yaptığımız işleri sergileyip satış yapmaya da çalışıyoruz” dedi.

“Gümüş ve bakır işlemeciliği yapıyoruz”

Akdeniz Belediyesi tarafından sağlanan imkanlarla bugünlerde Karaduvar Mahallesi Kültür Evi’nde verilen kurslara katılan kadınlara da eğitim verdiğini dile getiren Sevim, "Ben de bugün burada yine aynı işi öğrencilerime öğretmeye, onların yapabileceği farklı ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Öncelikli amacımız, kendimizi daha çok geliştirmek, ardından da bu ürünleri satışa sunmak. Kursumuz, kuyumculuk teknolojisi alanında. Kuyumcuların yapmış olduğu tüm teknikleri kullanarak değerli madenleri, altın dışında; tabi olsa onu da yaparız ama gümüş ve bakır olarak madenleri istediğimiz şekilde örüp model olarak tasarlayabiliyoruz” diye konuştu.

Geçmişte 2 yıl boyunca kursiyerlik, ondan sonra bu işin usta eğiticiliğini yaptığını ve 10 yıldır mesleği sürdürdüğünü anımsatan Sevim, "Kursiyer arkadaşlarıma da önemle ve canı gönülden tavsiye ederim. Verdiğimiz belgeler çok kıymetli. Ben bu belgeler sayesinde usta öğreticilik yapıyorum. Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a, bizlere yardımcı olup önayak olması, ürettiğimiz ürünleri de festival ve sergilerde satışa sunmamıza verdiği desteği için teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.