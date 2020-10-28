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Hırsızlık zanlısı jandarmadan kaçamadı

MERSİN'İN BOZYAZI VE ANAMUR İLÇELERİNDE OTODAN HIRSIZLIK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNİN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.

MERSİN 28.10.2020, 10:38
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Hırsızlık zanlısı jandarmadan kaçamadı

Mersin’in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde otodan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi ile Anamur ilçesi Ören Mahallesi’nde meydana gelen otodan hırsızlık ve mala zarar verme olayları üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Mersin’deki evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarında çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen E.T., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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