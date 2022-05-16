Hırsızlık zanlısı çaldığı altınlarla birlikte yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evden yüklü miktarda altın ve para çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan altınlar ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke’nin Yeşilovacık Mahallesi’nde yaşayan bir şahıs, evde olmadığı bir sırada 11 cumhuriyet altını, 2 yarım altın, 39 çeyrek, 5 yüzük, 7 çift küpe ve 1 altın künyeden oluşan ziynet eşyası ile 11 bin lira parasının çalındığı belirterek jandarma ekiplerine başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, tespit ettikleri şüphelisi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden zanlı, çaldığı ziynet eşyalarını da ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Çalınan ziynet eşyaları ve nakit para, jandarma ekiplerince gömülü olduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.