Hemzemin geçit görevlilerine eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve hemzemin geçitlerde görev yapan 14 personele, Devlet Demir Yolları Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitim veriliyor.

Adana Mekanik Atölye Müdürlüğü eğitim salonunda yapılan çalışmada personellere, uzmanlar tarafından “Korumalı Hemzemin Geçitlerin İşletilmesi Eğitim Programı” uygulanıyor.

Devlet Demir Yolları ile Büyükşehir arasında 2016 yılında imzalanan protokolle, Tarsus merkezde yer alan Kavaklı, 100. Yıl, Anıt ve Mithatpaşa hemzemin geçidi ile Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan Yenitaşkent hemzemin geçidinde emniyet tedbirleri, Büyükşehir personelleri tarafından sağlanıyor.

Emekli olan personellerin yerine önümüzdeki günlerde görev yapacak olan 14 personele eğitim programı kapsamında çalışma alanı ve çalışma koşulları, demiryolu altyapısı ve üst yapısı, demiryolu araçları, EST tesisleri, elektrifikasyon ve telekomünikasyon sistemleri, hemzemin geçitler hakkında genel bilgi, geçit kaplama çeşitleri, görevlilerin yetki ve sorumlulukları gibi birçok konuda bilgilendirmede bulunuluyor.

Teorik çalışmalarının da yapıldığı eğitim programı 4 Ocak’ta başladı. 14 Ocak’ta tamamlanacak eğitim sonunda personeller sınava tabi tutulacaklar.