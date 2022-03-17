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Hem kitap okuyor hem üretiyorlar

Mezitli Belediyesi tarafından Davultepe’de açılan Okuma Evinin müdavimleri, hem kitap okuyor hem sebze ve meyve yetiştiriyor. Müdavimlerinin sadece kitap okumak için değil, üretim ve sosyal buluşma için de kullandığı Okuma Evi, yüksek binalar arasında yeşil görüntüsüyle yoğun ilgi görüyor.

MERSİN 17.03.2022, 12:38
Hem kitap okuyor hem üretiyorlar

Mezitli Belediyesi tarafından Davultepe’de açılan Okuma Evinin müdavimleri, hem kitap okuyor hem sebze ve meyve yetiştiriyor. Müdavimlerinin sadece kitap okumak için değil, üretim ve sosyal buluşma için de kullandığı Okuma Evi, yüksek binalar arasında yeşil görüntüsüyle yoğun ilgi görüyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Davultepe Mahallesinde kütüphanenin yanı sıra kafeterya ve etkinlik bahçesinin bulunduğu Okuma Evine gelen Mersinliler, günlerini aktif bir biçimde geçirmenin mutluluğunu, kitap okuyarak, sohbet ederek, çay ve kahvelerini içerek yaşıyorlar. 2019’da hizmete giren ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ile birlikte hizmet veren Okuma Evine gelenler, bahçede bulunan zeytin ve hurma ağaçlarına bakım yapıyor, sebze meyve yetiştiriyorlar.

Okuma Evi müdavimlerinden emekli öğretmen Abdulbaki Dağlı, öğrencilere, öğretmenlere aynı zamanda tüm halka açık olduğunu belirterek, “Eğitim ve sosyalleşme bakımından son derece güzel bir yer. Bahçesinde üretimler yapıyoruz. Yemyeşil bir ortamda üretime katkı sunuyoruz. İnsanlar çayını kahvesini içerken sosyalleşiyorlar. Arkadaşlarımızla oturuyoruz. Emekli, işçi, farklı meslekten kişiler gelerek sohbetler ediyoruz. Çok özel bir dinlenme yeri. Gazete, kitap ve dergiler bulunuyor. Gelen öğrencilere derslerinde yardımcı oluyoruz” dedi.

Mezitli Belediyesinin çok büyük destek verdiğinin altını çizen Dağlı, “Biz kendi imkanlarımızla burayı cennet yapmak için çalışıyoruz. İnsanlar gelsinler görsünler, insanların emek vererek neler ürettiğine tanık olsunlar. Belki de burada gördükleri örnek çalışmayı kendi bahçelerinde de yapabilirler” diye konuştu.

Okuma Evinin çok önemli bir birlikteliği sağladığını belirten gönüllü Sermin İlkin de “Öğrencilerimiz gelerek buradaki öğretmenlerimizden destek alabiliyorlar. Kadınlarımız buluşarak gün, toplantı gibi özel zamanlarını burada geçiriyorlar. Pazar günleri hariç, sabah saat 9.00’dan akşam havanın karardığı saatlere kadar açık tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Okuma Evine ilişkin yaptığı açıklamada, hangi yaşta olursa olsun Mezitli’de yaşayan herkesin zamanını aktif bir biçimde geçirmesi için projeler geliştirdiklerini belirterek, özlenen Köy Enstitüsü ruhunun Okuma Evi ile yeniden canlandığını görmekten mutlu olduğunu söyledi. Okuma Evi ile birçok hizmetin ve aktivitenin hayata geçmesinden mutlu olduklarını vurgulayan Tarhan, "Tesisi açmaktan çok, oranın halkımız tarafından kullanılması daha önemli. Buradaki canlılığı, üretimi görmekten, insanlarımızın sosyalleşmesine tanık olmaktan son derece mutluyum. Okuma Evi sakinlerimiz ürettikleri meyve ve sebzelerden bana da ulaştırdıkları zaman çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eğer karşı apartmanlarda oturan vatandaşların bir bölümünü bu okuma evine çekemezsek yaptığımız iş yeterince anlamlı olmayacaktı. Burada çok güzel şeyler yapılıyor. Emek vermeden hiçbir başarı kazanılamıyor. Bunu sağlamanın en iyi yolu da Köy Enstitüleri ruhunu tüm halka göstermemiz" diye konuştu.

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