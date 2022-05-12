Hazır giyimde ihracat şampiyonları ödüllerini alıyor

Dünya genelinde ham madde ve navlun fiyatlarının katlanarak yükseldiği, konteyner krizinin yaşandığı, pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılını esnek, kaliteli üretim ve hızlı termin avantajlarıyla fırsata çeviren Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 356,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşılmasında en fazla desteği veren başarılı firmaları ödüllendirecek.

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 13 Mayıs 2022 tarihinde Mersin’de düzenleyecekleri törende kendi sektörlerinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 50 firmaya ödüllerini takdim edeceklerini bildirdi.

“39 yıldır Akdenizli hazır giyim firmalarının dünyaya açılan kapısıyız”

Başkan Gürkan Tekin, “39 yıldır Akdeniz bölgesinde katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretimini gerçekleştiren, özgün tasarımlarıyla fark oluşturan, pazarlama ve sevkiyat kanallarındaki kabiliyetini sürekli geliştirerek küresel arenada rekabetçiliğiyle öne çıkan firmaların dünyaya açılan kapısı olan Birliğimiz, 13 Mayıs akşamı Mersin BN Thermal & SPA Hotel’de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve kent protokolünün katılımıyla düzenlenecek törende 2021 yılında başarılı çalışmalara imza atan üyelerini ödüllendirecek. Günümüzde bini aşan üye sayısı ile büyük bir aile haline gelen AHKİB’in önümüzdeki yıllarda ülke kalkınmasına çok daha güçlü destekler vermesi için üyelerimizi onure edeceğiz, motivasyonlarını artıracağız” dedi.

“Yeni hizmet döneminin ilk önemli etkinliğini gerçekleştiriyoruz”

Geçen nisan ayında gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda tek listeyle gidilen seçimde AHKİB üyelerinin teveccühüyle 4 yıl daha hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne hizmet etmek için yetki aldıklarını anımsatan Başkan Tekin, “Ödül törenimiz aynı zamanda yeni hizmet dönemimizin ilk önemli etkinliği olacak. Bundan sonraki yıllarda tasarım ve markalaşmada atacağımız adımların yanı sıra, ÜR-GE projelerinden B2B görüşmelerine ve ticari heyetlere varıncaya kadar yapacağımız çalışmalarla çok daha önemli başarılar elde etmek için çalışacağız. İnanıyorum ki bu başarılarımızı kutlayacağımız ve ödüllendireceğimiz görkemli törenlerde çok daha fazla bir arada olacağız” diye konuştu.

“Nisan ayında bölge ihracatımız yüzde 16 artışla 37,7 milyon dolara ulaştı”

AHKİB’in nisan ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, bölge ihracatının bu dönemde yüzde 16 artışla 37,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. AHKİB’in nisan ayında 3 bin 931 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi:

“Nisan ayında ülkemize 37 milyon 717 bin dolar döviz kazandıran Birliğimizin en çok ihraç ettiği ürün gruplarının başında yüzde 55 pay ve 20,8 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci sırada yer aldı. Yüzde 36 artış sağladığımız bayan dış giyimi, yüzde 16 pay ve 6,1 milyon dolar değer ile bay dış giyim ikinci sırada, yüzde 9 pay ve 3,4 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya çadır çuval üçüncü sırada takip etti. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 9,5 milyon dolar değer ile İspanya, 8,7 milyon dolar değer ile Hollanda ve 6,6 milyon dolar değer ile Almanya ilk üç sırayı oluşturdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Fransa’ya yönelik ihracatta anlamlı artışlar sağladık.”