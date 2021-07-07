Hayatını kaybeden Meclis Üyesi Bulut, Toroslar Belediye Meclisinde anıldı

Toroslar Belediyesi, tedavi gördüğü hastanede, 3 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden belediye meclis üyesi Mehmet Bulut için anma töreni düzenledi. Merhum Bulut’un vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Namıdiğer Cızzık Mehmet’i, hep neşeli tavırlarıyla hatırlayacağız" dedi.

Toroslar Belediye Meclisinde temmuz ayı toplantısının ikinci oturumu, 62 yaşında hayatını kaybeden meclis üyesi Mehmet Bulut için düzenlenen anma töreniyle duygulu anlara sahne oldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, merhum Bulut’un ailesini Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirdikleri anma törenine davet ederek, başsağlığı temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesi Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan ve merhum Mehmet Bulut’un özgeçmişini anlatan bir slayt gösterimi yapıldı. Slayt gösterimi sırasında merhum Bulut’un ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Başkan Yılmaz, eşi Fatma Bulut’a üzerinde Mehmet Bulut’un resminin bulunduğu bir plaket takdim ederek, ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.

"Bu plaket, belediye meclisimiz ve Toroslar halkı adına bir minnet nişanesidir"

Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesinde uzun yıllardır meclis üyeliği görevini yürüten Bulut’a Allah’tan rahmet dileyerek, "Bu plaket, yıllardır Toroslarımıza ve Mersinimize hizmet etmiş olan Mehmet ağabeyimize Toroslar Belediye Meclisi ve Toroslar halkı olarak ilettiğimiz teşekkürlerimizin ve minnettarlığımızın bir nişanesidir. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" diye konuştu.

Belediye meclis üyeleri de söz alarak Bulut’u rahmetle andı ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Merhum Bulut’un ailesi de Başkan Yılmaz’a, düzenledikleri bu anma programı dolayısıyla teşekkür etti.

Meclis toplantısında, anma töreninin ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Mersin ili dahilinde ilan edilen turizm merkezlerinin yatırıma açılmasına öncülük etmek, bölgede turizmi çeşitlendirmek ve gelişimi için öncü olmak amacıyla Mersin Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla kurulacak olan şirkete, Toroslar Belediyesinin ortak olmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Toroslar İlçesi 9. Etap 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu da görüşülerek kabul edildi.