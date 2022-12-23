Hamit İzol’un eseri ’Roza’ film oluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde çekimleri devam eden ve Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan ’Roza’ film setini ziyaret ederek oyuncu ve set ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Seçer, Şanlıurfa’dan Mersin’e uzanan bir göç hikayesini konu alan filmin kadrosunda yer alan oyunculardan Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Arin Alkış, Ümit Çırak, Deniz Bolışık, Yönetmen Mustafa Kotan ve Görüntü Yönetmeni Aşkın Sağıroğlu ile buluştu. Başkan Seçer, ekip ile hem Mersin hem de film hakkında sohbet etti.

Başkan Seçer, oyuncularla Mersin’i konuştu

Belçim Bilgin proje hakkında, “Bütün gönlümüzle, ruhumuzla herkes bu projenin içinde. Umarız seyirci de öyle karşılayacak. Siz de şehrinizde bizi misafir ettiğiniz için bakalım filmi nasıl bulacaksınız, ayrıca heyecanlıyız” dedi. Başkan Seçer de Mersin’de böyle bir projenin yürütülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Seçer, oyuncularla yaptığı sohbette, kentte yaşayan insanlar arasındaki sosyo-ekonomik yapıya dikkat çekti. Seçer’in Mersin’i anlatması üzerine oyuncu Belçim Bilgin de “Her şeyin karıştığı bir doku” sözüyle Mersin’in yapısını yorumladı. Seçer, “Ben de ‘Mersin Türkiye’nin özeti’ derim. Türkiye üzerine konuşmak istiyorsan, Mersin’in sorunlarını ele al, Türkiye’yle aynıdır. Burada ne varsa, Türkiye’de de var. Toplumsal ve ekonomik meselelerse burada var. Burada yok yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer monitör başına geçti, çekimden bir sahne izledi

Başkan Seçer ayrıca, oyuncularla sohbetinin ardından monitör başına geçerek, çekim esnasından da bir sahne izledi. Seçer, film ekibi ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Roza” bir göç hikayesi

Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını konu alan film, gelecek yıl vizyona girerek seyircisiyle buluşacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi de filme katkı sunarken, Şehir Tiyatrosu’ndan oyuncular da filmde rol alıyor.