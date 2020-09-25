Halk Kartlara bir yılda 11 milyon 954 bin lira yüklendi
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DAR GELİRLİ YURTTAŞLARIN FAYDALANDIĞI HALK KART’IN EYLÜL AYI TUTARLARINI HESAPLARA YATIRDI. HALK KART UYGULAMASI İLE EKİM 2019’DAN BU YANA 16 BİN 241 KİŞİNİN HESABINA 11 MİLYON 954 BİN LİRA YATIRILDI.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli yurttaşların faydalandığı Halk Kart’ın eylül ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk Kart uygulaması ile Ekim 2019’dan bu yana 16 bin 241 kişinin hesabına 11 milyon 954 bin lira yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli yurttaşların faydalandığı Halk Kart’ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart sahibi 11 bin 215 kişinin hesabına toplam 1 milyon 302 bin lira TL yüklendi.
Bir yılda Halk Kartlılara toplam 11 milyon 954 bin lira
Halk Kart uygulaması ile Ekim 2019’dan bu yana Halk Kart’tan faydalanan 16 bin 241 kişinin hesabına toplam 11 milyon 954 bin TL yüklendi. Yurttaşlar, gıda ve temel ihtiyaç maddelerini giderebilmek amacıyla anlaşması olan bakkal ve yerel marketlerden Halk Kartlarını kullanarak alışveriş yapabiliyor. Kent genelinde 220 civarı anlaşmalı marketten alışveriş yapan Halk Kart sahibi yurttaşlar, market listesine Mersin Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinden ulaşabiliyor.
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