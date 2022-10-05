Halk kartla hem esnaf hem vatandaş kazanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin halk kart uygulaması, hem vatandaşın hem de esnafın kazanmasını sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde sürdürülen halk kart uygulaması sayesinde, Mersin’de anlaşmalı 400’e yakın yerel marketten alışveriş yapılabiliyor. Vatandaşlar, her ay halk kart hesaplarına yüklenen bakiyelerle, tekel ve kozmetik ürünleri dışında ihtiyaç duydukları gıda ve diğer ürünleri mahallelerindeki marketlerden alıyorlar. Vatandaşa sağlanan nakdi destek esnafın kasasına giriyor ve zincir marketler karşısında rekabet etmekte zorlanan yerel esnafın kazanması sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, projenin başladığı 2019 yılından bu yana toplam 54 milyon 264 bin 270 TL hem vatandaşa hem de esnafa destek sağlamış oldu. Halk kart uygulamasından kişi bazında ise bugüne kadar 329 bin 450 kişi faydalandı.

“Bu uygulama bir yaraya merhem oluyor”

Silifke Caddesi üzerinde bulunan bir marketin sahibi Ömer Cömert, halk kart uygulamasından son derece memnun. Hem vatandaşların hem de esnafın kazandığını söyleyen Cömert, “Halk kart uygulamasının 2 türlü avantajı var. Birincisi, yerel esnafa avantajı var. İşimize bir hareket getirdi. Büyük AVM’ler başta olmak üzere bir sürü rakiplerimiz var. Halk kartın oralarda geçmemesi çok iyi. İkincisi, halk karttan faydalananlar için de çok iyi. Çünkü insanlar kart sayesinde alışveriş yapabiliyor. Yani istediği malı alıyor. Mesela koli yardımı yapıldığı zaman kolinin içerisindekine tabi kalmak zorunda, ama burada öyle bir derdi yok. Alabileceği rakam belli geliyor bakıyor, istediğini seçiyor, istediğini alabiliyor. O bakımdan çok iyi bir uygulama. Zincir marketlerin karşısında o kadar çok zor durumda kalıyoruz ki o kadar çok yere girdiler ki her yerde varlar ama bu uygulama hiç olmazsa bir yaraya merhem oluyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, halk kart uygulamasının başvuru detaylarını anlattı. Dar gelirli vatandaşların faydalandığı halk kart uygulaması sayesinde, yerel esnafın da kazandığına değinen Yaşar, “Mersin genelinde 400’e yakın yerel esnafla anlaşmamız var. Halk kart hizmetimizde bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımıza katkı sunarken bir taraftan da yerel esnafımızı desteklemek istedik. Vatandaşlarımız bu yerel marketlerden, bakkallardan alışverişlerini aylık olarak yapabiliyorlar” diye konuştu.

Halk kart uygulamasından hem vatandaşların hem de esnafın son derece memnun olduğunu vurgulayan Yaşar, "Bize güzel geri dönüşler oluyor. Yerel esnafımız belediyemize şükranlarını iletiyor. ‘Sağ olsun Belediyemiz bizi bu konuda da destekliyor. Zincir marketlerle rekabet edemez durumdayken, bu bize bir can suyu oldu’ diyorlar. Vatandaşlarımız da zincir marketlere gitmektense, kendisine en yakın esnaftan, bakkaldan, mahalle marketinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Yani yol parası vermeden, kısa sürede alışveriş yapacağı yere ulaşmış ve ihtiyaçlarını karşılamış oluyor” şeklinde konuştu.