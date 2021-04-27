banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'

Halk Kartın nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların faydalandığı Halk Kartın nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk Kart sahibi 12 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 612 bin 400 lira aktarıldı.

MERSİN 27.04.2021, 10:49
3
Halk Kartın nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların faydalandığı Halk Kartın nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk Kart sahibi 12 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 612 bin 400 lira aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kartın nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart hizmetiyle dar gelirli vatandaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 12 bin 304 kişinin hesabına, 100 ve 180 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 612 bin 400 lira yatırıldı. Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşması olan bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. Vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web sitesinden ulaşabiliyor.
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?