Halk Kart’ın mayıs tutarları yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart’ın mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Vatandaş ve esnafın zor zamanlarında da yanlarında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart’ın mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mayıs ayı Halk Kart tutarları çerçevesinde 5 bin 186 kişinin hesabına 300 TL, 3 bin 617 kişinin hesabına da 500 TL olmak üzere, 8 bin 803 kişinin hesabına toplam 3 milyon 364 bin 300 TL yatırıldı.