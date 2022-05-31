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Halk Kart’ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart’ın Mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mayıs ayında Halk Kart’tan yararlanan 10 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 907 bin lira aktarıldı.

MERSİN 31.05.2022, 17:19
Halk Kart’ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart’ın Mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mayıs ayında Halk Kart’tan yararlanan 10 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 907 bin lira aktarıldı.

Halk Kart uygulamasından Mayıs ayında 10 bin 304 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 1 milyon 907 bin 40 lira yatırıldı.

Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kasasına destek sağlıyor.

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