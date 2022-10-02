Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara destek vermek amacıyla başlattığı proje olan Halk Kart’ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyeciliğe örnek projelerden biri olan ve vatandaşların sosyoekonomik durumları baz alınarak tutarların yatırıldığı Halk Kart projesinden eylül ayında 11 bin 520 kişi faydalandı.

150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 2 milyon 166 bin 120 lira yatırıldı. Yatırılan tutar vatandaşların mutfak masraflarına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kazanmasını sağladı.